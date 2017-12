Sliedrechts ziekenhuis verhuist naar Stationspark

Het nieuwe pand voor het ziekenhuis in Sliedrecht is nu nog een kantoor

De Sliedrechtse vestiging van het Albert Schweitzer ziekenhuis verhuist eind volgend jaar naar het Stationspark. Dat is op enkele minuten loopafstand van het station in Sliedrecht.

Eerder maakte het ziekenhuis al bekend dat het huidige pand aan de Wilhelminastraat dringend toe is aan renovatie, maar dat dat onverantwoord is omdat het nog maar voor de helft in gebruik is.

De nieuwe vestiging, nu nog een kantoorpand, wordt de komende periode zodanig verbouwd dat vrijwel alle specialismen en spreekuren vanuit de huidige locatie daar naar toe kunnen.

Parkeerplaatsen



Het Pijnbehandelcentrum gaat niet mee. Dit heeft een bovenregionale functie en maakt gebruik van operatiekamers. Daarom gaat dit centrum naar de vestiging in Zwijndrecht. .

In de aanloop naar de verhuizing worden op het Stationspark ook extra parkeerplaatsen aangelegd voor bezoekers van het ziekenhuis. Het oude ziekenhuispand, gebouwd in 1968, wordt te koop gezet.

Vijftien jaar



Het Albert Schweitzer ziekenhuis, dat z'n grootste vestiging heeft in Dordrecht, heeft steeds gezegd niet uit Sliedrecht weg te willen. Met het tekenen van een huurcontract voor vijftien jaar is dat voorlopig verzekerd.

Bestuursvoorzitter Peter van der Meer noemt de locatie in Sliedrecht "een drukke en belangrijke poliklinische locatie voor ons, met elk jaar ruim 50 duizend consulten en ruim 20 duizend radiologische onderzoeken."