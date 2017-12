Deel dit artikel:











2000 euro gepind met gestolen pas van 81-jarige man

Een 81-jarige man is aan het shoppen op de Bergweg. Hij bezoekt de Lidl en de Dirk. Ergens onderweg raakt hij zijn pinpas kwijt. Een dag later is er een groot bedrag van zijn rekening gehaald.