Arrestatie na mogelijke schietpartij in IJsselmonde

De politie heeft in Rotterdam-IJsselmonde een automobilist aangehouden na een mogelijke schietpartij. Halverwege de middag kwam een melding bij de politie binnen dat er op een auto geschoten zou zijn in de Dadeltuin.

Agenten zagen ter plaatse een auto staan die tegen een paal tot stilstand was gekomen. De bestuurder werd aangehouden.

Bij een zoektocht in bosjes in de omgeving is een vuurwapen gevonden. Of de automobilist en het wapen iets met elkaar te maken hebben, wordt nu door de politie onderzocht.