VIDEO - Het Groot Niet Te Vermijden bij Rijnmond Nu

Na het overweldigende Nieuws en Actualiteiten in Rijnmond Nu kon je donderdagavond genieten van de muziek en de lach van het Groot Niet Te Vermijden. Binnenkort kun je ze live zien op het SS Rotterdam met de Kerstcruise! Luister (of kijk hieronder!) nog eens terug naar de uitzending met de mannen die al meer dan 30 jaar het leven een stukje mooier en leuker maken.

Foto: GNTV-website - http://hetgrootniettevermijden.nl

RIJNMOND NU VIDEOKANAAL:

RIJNMOND NU TWITTERKANAAL:

Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.

Kijk ook op de homepage van Rijnmond Nu.

Vaak kun je de uitzending terugluisteren! Check het door de foto naar links te swipen.