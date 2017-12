9 december in Chris Natuurlijk: Zintuigenwandeling Trompenburg

Zintuigenwandeling, 25 jaar Volksbos Vlaardingen en de Groene Conferentie in Chris Natuurlijk van 9 december.

Zien, horen, voelen, proeven en ruiken in Trompenburg

In Trompenburg Tuinen & Arboretum krijgt Chris Natuurlijk een voorproefje van de winterse Zintuigenwandeling op 10 december in de tuin in Rotterdam-Kralingen.

Volksbos in Museum Vlaardingen

In Museum Vlaardingen gaat Chris Natuurlijk terug in de tijd met SP-coryfee Remi Poppe en oud-huisarts Harry de Vries, twee van de initiatiefnemers van het Volksbos bij Vlaardingen. Dinsdag 12 december is het 25 jaar geleden dat inwoners van Vlaardingen zestienduizend bomen hebben geplant op de plek waar eigenlijk een vuilstort had moeten komen. In het museum zijn foto’s, affiches, kindertekeningen en krantenberichten te zien van de actie van de inwoners van Vlaardingen tegen de komst van de vuilstortplaats.

Oudste protestbos van Nederland

De zestienduizend bomen van het Volksbos in de Lickebaert tussen Vlaardingen en Maassluis, zijn inmiddels volwassen. De plek is uitgegroeid tot een ruig natuurgebied. Het bos geldt als het oudste protestbos van Nederland. Chris Natuurlijk wandelt samen met Remi Poppe en Harry de Vries door het bos, dat zij 25 jaar geleden samen met achtduizend inwoners van Vlaardingen hebben geplant uit protest tegen de komst van een vuilstort.

Sta(n)d van het klimaat

De jaarlijkse Groene Conferentie van het Rotterdams Milieu Centrum (RMC) staat in het teken van het klimaat. Directeur Emile van Rinsum vertelt over de conferentie. Twee deelnemers aan de Groenpitch-wedstrijd vertellen over hun inzending voor het beste duurzame idee voor de stad.





