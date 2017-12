Dennis van H. zei vlak voor moord: "Ik ga je missen"

Veel emoties donderdag tijdens de rechtszaak tegen de moordenaar van de 27-jarige Jessica, een begeleidster van zorginstelling Pameijer in Hellevoetsluis. Een bewoner van een beschermd wonenproject, Dennis van H., lokte haar begin april naar een afgelegen weg en stak op haar in met een mes. ''Ik ga je missen", zou hij volgens justitie hebben gezegd.

De 29-jarige Van H. stond donderdag terecht voor de rechtbank van Dordrecht. Meerdere nabestaanden van Jessica kwamen het het woord:

"Ze was altijd voor hem op pad. Waarom juist zij? Ze zette zich voor 100 procent voor hem in", aldus de moeder van Jessica. "Dit was zo onverwacht. Het beste van het leven is weg. Dat krijgen we nooit meer terug. Ik hoop dat je nooit meer vrijkomt."

Jessica’s vader riep "klootzak!" van de publieke tribune.

Van H. had waanbeelden over de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Hij dacht dat Pameijer een onderdeel van de dienst was en hem moest volgen.

De moeder van Van H. waarschuwde al langer voor haar zoon. "Ik heb Pameijer vaak genoeg gewaarschuwd. Deze moord had voorkomen kunnen worden", zei moeder Anneke eerder .

Toch zat zijn behandeling er bij Pameijer in april bijna op. Hij zou korte tijd later op zichzelf gaan wonen. Medewerkers van Pameijer waren bang voor escalatie als Van H. uit zijn woning zou worden gezet.

Wat rest zijn twee verscheurde families. Die van het slachtoffer en de dader. Deskundigen achten Van H. volledig ontoerekeningsvatbaar. Justitie eiste daarom donderdag TBS. De rechter doet over twee weken uitspraak.