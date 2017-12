Deel dit artikel:











Winterspelen ver weg voor Hoekman en curlingmannen Laurens Hoekman (Bron: Facebook)

Laurens Hoekman uit Bergschenhoek en de Nederlandse curlingmannen hebben woensdag hun vierde wedstrijd op het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) in het Tsjechische Plzen niet in winst omgezet. China besliste met de allerlaatste steen in de laatste end de wedstrijd (5-7). Een ticket voor de Winterspelen in Pyeongchang is nu ver weg voor Oranje.

Nederland stond in de eerste end al met 3-0 achter. Met 6-5 in Chinees voordeel begonnen de landen aan het laatste end. Bij de laatste steen van China lag Oranje met vier stenen goed (vier punten). Bij de laatste steen ging het echter mis voor Hoekman en zijn teamgenoten. Vrijdag komt Oranje uit tegen Rusland. Nederland moet de laatste drie wedstrijden zeker winnen en is afhankelijk van de andere uitslagen. Acht landen doen mee aan het OKT. Er zijn twee tickets te verdienen voor de Olympische Spelen. Oranje moet bij de eerste drie eindigen om in een finale te strijden voor een olympisch plaatsbewijs.