5400 Rotterdammers mogen gratis naar het Rotterdams Philharmonisch

"We mogen dan al sinds 1918 het orkest van deze stad zijn, met sommige Rotterdammers hebben we nog niet kennisgemaakt", vertelt George Wiegel, algemeen directeur van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. "Die mogelijkheid geven we tijdens ons jubileumjaar."

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest bestaat honderd jaar in 2018 en daarom mogen honderden Rotterdammers gratis naar concerten komen.

Bij bijna alle concerten van het Philharmonisch in de Doelen worden honderd stoelen vrijgehouden voor een Rotterdamse wijk. Inwoners kunnen zich via de website aanmelden en de ingelote Rotterdammers mogen het concert dat aan hun wijk gekoppeld is bijwonen.

In totaal zijn bij 54 concerten plekken gereserveerd voor Rotterdammers. De concerten zijn verspreid over het jaar: het eerste concert is 5 januari voor de bewoners van Nesselande en het laatste concert is op 23 december voor de inwoners van Rotterdam Centrum.

'We willen er in ons jubileumjaar alles aan doen om de hele wereld te laten weten dat we ons eeuwfeest vieren en dat werkelijk iedereen is uitgenodigd", zegt Wiegel. "Maar we beginnen natuurlijk thuis, in Rotterdam."