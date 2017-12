Ouderen van Humanitas IJsselburgh boos over sluiting restaurant

"Ik vind het schandalig, want de mensen worden straks helemaal kluizenaars", zegt bewoonster Hellen Groeneveld over de sluiting van het restaurant en de recreatieruimte bij Humanitas IJsselburgh in Rotterdam-Beverwaard. Vanaf 1 januari 2018 kunnen de bewoners binnenshuis geen maaltijd meer krijgen en hebben ze ook geen ruimte meer om samen te klaverjassen.

Ook meneer Paling is boos: "Ze laten nu wel blijken hoe humaan ze zijn, want ze hebben mooi schijt aan je!"

Stichting Humanitas heeft eind november besloten om de huur van de ruimte op te zeggen. Het restaurant draait te slecht en kan niet meer zelfstandig verder. De bewoners krijgen vanaf januari een maaltijd in hun appartement bezorgd.

"Tot op heden werden de verliezen gecompenseerd door het inzetten van geld uit zorgbudgetten maar daar is dat budget natuurlijk niet voor bedoeld", zegt Hans van der Boom van Stichting Humanitas.

Bewoners

De meeste bewoners van IJsselburgh wonen zelfstandig, maar maken wel veel gebruik van het restaurant en de recreatieruimte. "We deden er kaarten, sjoelen, koersballen en spelletjes", zegt een bezorgde bewoonster Sijtje de Oude. "Maar dat gaat allemaal ophouden. En de mensen vereenzamen dan want daar heb je je contacten juist."

GroenLinks en Leefbaar Rotterdam willen de sluiting van het restaurant voorkomen en hebben vragen gesteld in de Rotterdamse gemeenteraad.

"Mensen doen van alles in zo'n restaurant", zegt Dries Mosch van Leefbaar Rotterdam. "Dat moet je niet sluiten. Dat lijkt me een hele foute beslissing."

Harm de Oude van GroenLinks: "Het isolement is iets dat de gemeente enorm wil bestrijden en tegelijkertijd staan ontmoetingsactiviteiten op het spel, dat moet je voorkomen."

Humanitas

"Tot op het laatste moment hebben wij naarstig en met veel inzet gezocht om een opvolgende partij voor het restaurant te vinden", vertelt Van der Boom.

Ook op andere locaties waren restaurants in de problemen, maar daar is wel een oplossing voor gevonden. Drie daarvan worden overgenomen door zelfstandige ondernemers. In de Jan Meertensflat wordt nog een idee uitgewerkt waarin meerdere partijen zullen samenwerken.

In IJsselburgh hebben de bewoners minder geluk. Een medewerker van Stichting Humanitas Huisvesting gaat met de bewoners in gesprek over wat er met de recreatiezaal gaat gebeuren.

Wethouder Zorg, Sven de Langen, heeft in de gemeenteraad toegezegd in gesprek te gaan met Humanitas al gaat de gemeente niet over de financiën van de zorginstelling.

De bewoners leggen zich niet neer bij de beslissing en komen in actie. "We proberen het met een actie open te houden dat we toch de ruimte kunnen blijven gebruiken. Want daar maken mensen zich echt zorgen over", zegt Hellen Groeneveld.