Deel dit artikel:











Bejaarde opgepakt na grote drugsvangst De gevonden cocaïne uit Suriname Foto: Openbaar Ministerie

In de Rotterdamse haven is dinsdag in een container 184 kilo cocaïne gevonden. Dat heeft het OM vandaag bekend gemaakt. Een 77-jarige man uit Rotterdam is aangehouden.

De man wordt verdacht betrokken te zijn bij het invoeren van de container uit Suriname. Zijn huis is doorzocht, net als een bedrijfspand in Capelle aan de IJssel. Het onderzoek naar de vondst wordt gedaan het HARC-team Amsterdam, een speciale samenwerking van douane en de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD).