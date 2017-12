Rotterdam een Ridder in Orde van de Nederlandse Leeuw rijker

Ed Wubbe is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De choreograaf en artistiek directeur van Scapino Ballet Rotterdam kreeg de onderscheiding omdat hij zich al jaren inzet voor de Nederlandse moderne dans en om de dans toegankelijker te maken voor een breed publiek.

Wubbe kreeg de onderscheiding van de Rotterdamse wethouder Pex Langenberg na afloop van de première van Scala.

Koninklijke Onderscheiding

De Orde van de Nederlandse Leeuw is de oudste orde die burgers in Nederland kunnen krijgen. Het is ingesteld op 29 september 1815. Voor deze Orde komen mensen in aanmerking met bijzondere verdiensten voor de samenleving.

Wubbe heeft zich onderscheiden door een 'exceptionele artistieke prestatie'. Hij wordt gezien als één van de meest veelzijdige Nederlandse choreografen doordat hij veel contrasten gebruikt in zijn dansstukken.

De artistiek leider van Scapino Ballet Rotterdam is ook bekend door zijn rol als jurylid bij het tv-programma So You Think You Can Dance. Ook zet hij zich in voor Dance for Health. Deze organisatie biedt danslessen aan voor mensen met chronische bewegingsbeperkingen, zoals Parkinson, Reuma en MS.

25-jarig jubileum

Wubbe werkt dit jaar 25 jaar als artistiek leider bij Scapino Ballet Rotterdam. Twee jaar daarvoor was hij als huischoreograaf begonnen bij de organisatie.

Onder leiding van Wubbe is Scapino uitgegroeid tot een toonaangevend dansgezelschap. Wubbe maakte meer dan vijftig dansstukken gemaakt, van klassiek tot modern.



Scapino ziet zichzelf als een dansgezelschap dat zichzelf continu vernieuwt en zich mede daarom ook zo thuis voelt in deze stad.