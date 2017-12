Zware eis tegen nepagent bij wie na 9 jaar stoppen doorslaan

Tegen een voormalig agent is donderdag vijf jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist voor onder andere poging tot moord. De oud-Rotterdammer deed zich na zijn ontslag nog jaren voor als agent. Toen zijn vriendin dit ontdekte, mishandelde hij haar met een honkbalknuppel.

De 54-jarige man wilde vervolgens de vriend van zijn dochter doden. De politie stak daar een stokje voor en arresteerde de man in Rotterdam.

Oneervol ontslag

Al in 2007 was de voormalig politieagent oneervol ontslagen. Dit verzweeg hij voor zijn omgeving. Aan wie het wilde weten, vertelde hij dat hij veel thuis was om medische redenen.

Om toch aan geld te komen, verkocht hij zijn flat in Rotterdam. Hij woonde toen al in bij zijn vriendin in 's-Gravenzande.

De financiële problemen waren hiermee niet geheel opgelost en de vriendin van de man stelde op een gegeven moment zelf voor om de flat te verkopen. Toen bekend werd dat het huis al verkocht was, stuurde zij de man weg om aan zichzelf te werken.

Botbreuken en schedelbreuk

Onder het voorwendsel om samen met de hond te wandelen, belde de voormalig Rotterdammer zijn vriendin op in juni 2016. Eenmaal bij haar huis sloeg hij haar met een honkbalknuppel.

De vrouw liep meerdere botbreuken op, waaronder een schedelbreuk. De kinderen van de vrouw waren in huis en hebben eerste hulp moeten verlenen.

Na de mishandeling vluchtte de man per auto weg. Hij had het voornemen om de vriend van zijn dochter te doden. De politie heeft dit voorkomen. De voormalig-agent was er al jaren van overtuigd dat de jongen een loverboy was.