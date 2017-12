Deel dit artikel:











Gefilmde stomdronken bestuurder auto ontkent alles Het moment dat de bestuurder door de politie uit de wagen wordt gehaald

"Heb je mij achter het stuur aangetroffen? Mij? Ben je gek geworden?!", reageert een bestuurder verontwaardigd nadat hij in Rotterdam is klemgereden door de politie. De bestuurder had eerder een stopteken genegeerd, zo is duidelijk te zien in een filmpje dat de politie donderdag plaatste op YouTube.

Nadat de bestuurder weigerde mee te werken, is hij meegenomen naar het politiebureau. "Ik ga niet blazen terwijl ik niet heb gereden", was namelijk zijn reactie. De bestuurder kreeg een geldboete van 690 euro en een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden met een proeftijd van twee jaar. Alle wagens van de politie waren opgeroepen om uit te kijken naar de grijze Renault. Toen de auto eerder die dag wegreed vanaf de Mauritsweg in Rotterdam Centrum werd door agenten al vermoed dat de bestuurder onder invloed was.