Rotterdam gaat pratende kruispunten aanleggen Stoplicht Archief Foto: Thijs Kern

Verkeerslichten die weten wanneer je eraan komt of die vertellen wat een snellere route is. Het is het nieuwe project van de gemeente Rotterdam. Op 84 kruispunten in de stad komen volgend jaar 'intelligente verkeersregelaars' (iVRI's).

De iVRI's moeten zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Ook kunnen ze gekoppeld worden aan Buienradar zodat fietsers meer groen licht krijgen als het regent. Pratende verkeerslichten

De nieuwe verkeerslichten kunnen communiceren met elektronische apparaten die voetgangers, fietsers en automobilisten bij zich hebben, zoals smartphones en navigatiesystemen. De nieuwe verkeerslichten kunnen communiceren met elektronische apparaten die voetgangers, fietsers en automobilisten bij zich hebben, zoals smartphones en navigatiesystemen. Door die informatie weten de verkeerslichten waar het op dat moment druk is in de stad. De installaties kunnen de weggebruikers dan vertellen hoe lang het stoplicht nog op groen staat of wanneer het groen wordt. Op enkele plekken in de stad wordt nu al geëxperimenteerd met oplossingen voor betere doorstroming. Bij enkele kruispunten krijgen fietsers al sneller groen licht bij regen. De eerste 'pratende kruispunten' moeten in het eerste kwartaal van 2018 komen. Landelijke proeftuin

"We onderzoeken nu welke slimme toepassingen nog meer gedaan kunnen worden", laat wethouder Pex Langenberg weten. "Rotterdam is een proeftuin." "We onderzoeken nu welke slimme toepassingen nog meer gedaan kunnen worden", laat wethouder Pex Langenberg weten. "Rotterdam is een proeftuin." Het project is onderdeel van het fietsplan 'Fietsen heeft voorrang'. De gemeente hoopt mensen meer aan het fietsen te krijgen. Het is niet alleen goed voor de eigen gezondheid, maar het kan ook de CO2-uitstoot verminderen. "We willen graag experimenteren met innovatieve oplossingen om de stad klaar te maken voor de toekomst." In totaal wil de gemeente 112 kruispunten aanpassen.