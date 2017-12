Dordtse kerststraat: 'Het wordt steeds gekker'

De Goeverneurstraat in de Dordtse wijk Krispijn is alweer helemaal in kerstsfeer. De families Peters en Confurius zorgen hier al zo'n twintig jaar voor een uitgebreid versierd plein. De bewoners vielen al meerdere keren in de prijzen voor 'de best versierde straat'.

Dit jaar staan er onder meer een draaimolen, een reuzenrad, kerstmannen en een vliegtuig in de versierde Goeverneurstraat. "We begonnen met een kerstboompie. Toen een engel en toen verder, verder, verder..."

Eén van de familieleden schuift zijn fanatisme niet onder stoelen of banken: "Het wordt steeds gekker. We moeten nu weer bedenken wat we volgend jaar gaan doen."

Groene en rode lampjes

Stroom is geen probleem voor de lichtbak aan de Goeverneurstraat. Dat komt van vier huizen. "Het bouwen doen we met elkaar. De een heeft dit idee, de ander zegt: 'laten we dat proberen'."

Volgens de families is er ook weleens onenigheid. "De een heb groene lampies, die wil rooie, die witte. Dan gooit iedereen het bijltje erbij neer. Een kwartier later staat iedereen weer buiten en gebruiken we alle drie de kleuren."

Flinke klus

Dat het ombouwen van de Goeverneurstraat in kerstsferen een flinke klus is, blijkt wel: "Uitzagen, schuren, verven. We kennen wel wat."

Het is bijna het bekendste straatje van Dordrecht, zegt een van de bewoonsters: "Iedereen stopt even of rijdt achteruit. Dit valt wel op."