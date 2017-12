Feyenoord in winterstop weer naar Marbella

Feyenoord in Marbella in 2017

Feyenoord gaat ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft opnieuw op trainingskamp naar Marbella. De laatste jaren was Feyenoord vaak aan de Spaanse zuidkust te vinden tijdens de winterstop.

De selectie van Feyenoord verblijft van dinsdag 9 tot en met zondag 14 januari 2018 in Spanje. Onder trainer Ronald Koeman verbleef Feyenoord ook in 2012, 2013 en 2014 in Marbella. Vorig seizoen in het kampioensjaar van Feyenoord koos trainer Giovanni van Bronckhorst er ook voor om weer naar het vertrouwde Marbella Football Center te gaan voor het trainingskamp.

Het is nog niet bekend tegen welke club Feyenoord in Spanje gaat oefenen. De trainingen in Spanje zullen besloten zijn en in principe niet toegankelijk voor publiek en pers. Feyenoord hervat op zondag 21 januari weer de competitie met een uitwedstrijd bij Ajax.