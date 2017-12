Nominage voor slogan Bram Ladage

Een kraam van Bram Ladage in Rotterdam

Rotterdams bekendste patatbakker is niet alleen bekend van de patat, maar ook vanwege de slogan. Al jaren galmt het door de speakers: "Wat knort mijn mage!"

De organisatie van Slechtste Slogans heeft besloten om deze slogan te nomineren voor de Slechtste Slogan van 2017. Het publiek kan stemmen op in totaal tien slogans.

Waarom de regiopatatbakker uitgerekend nu is genomineerd is niet helemaal duidelijk. De slogan is immers al wat jaren oud. Wellicht heeft het ermee te maken dat de 'Brammetjes' dit jaar voor het vijftigste jaar worden gemaakt.

Kanshebbers

Andere kanshebbers voor de titel zijn: 'Voor iedere gleuf een doos' van een bedrijf in verpakkingsmaterialen in Lelystad. De Dierenambulance uit Amsterdam dingt mee met 'Wees geen domme gans, steun de Dierenambulance!'.

Ook worstenbroodjes uit het Brabantse Mill zijn genomineerd met 'Van kop tot kont, worst in de mond'. Het publiek kan tot 14 december stemmen. De dag erna wordt de top drie bekendgemaakt.

Tijdens De Avond van Taal op 30 december krijgt de winnaar de Blauwe Tegel.