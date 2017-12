Deel dit artikel:











Mannen overvallen vrouw in huis Rotterdam-Charlois

Een 66-jarige vrouw is donderdagavond overvallen in haar huis in Rotterdam-Charlois. Niemand raakte gewond.

De nietsvermoedende bewoonster zat tv te kijken toen drie mannen rond 19:30 uur plotseling in haar huis op het Wolphaertshof stonden. Onder bedreiging van een slagwapen moest ze op de grond gaan liggen, terwijl de mannen kasten en lades opentrokken. De overvallers gingen ervandoor met geld en persoonlijke spullen. Toen de mannen de benen hadden genomen, belde de vrouw de politie. Volgens haar waren de overvallers nog tieners. Ze zijn nog spoorloos.