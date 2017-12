'Verbeter situatie Rotterdamse kinderen van illegalen'

De kinderombudsmannen van Nederland slaan alarm. Kinderen van illegalen leven vaak in bittere armoede en zwerven over straat. Zij doen een dringend beroep op het kabinet om hun situatie te verbeteren.

Dat staat allemaal in het rapport 'Nederlandse kinderen ontkoppeld' dat vrijdag is verschenen. De Rotterdamse kinderombudsman Anne Mieke Zwaneveld onderschrijft de conclusies van het rapport.

"Veel kinderen leven in situaties waarin ze geen warme maaltijd hebben 's avonds. Of ze zwerven van adres naar adres."

Zwaneveld somt een situatie op waarin een kind iets kapotmaakt: "Die durft het niet te vertellen tegen de ouders, omdat het kind weet dat de ouders het niet kunnen betalen."



Ook in Rotterdam



Dit is volgens de Rotterdamse kinderombudsman 'keihard in strijd' met het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Het is moeilijk om aan te geven om hoeveel kinderen het gaat, omdat de overheid er niet altijd goed zicht op heeft. In Nederland zijn het er enkele honderden, onder wie ook kinderen in Rotterdam.

Het zijn volgens Zwaneveld vaak kinderen die gewoon een Nederlands paspoort hebben. Een van de ouders heeft ook een Nederlands paspoort, alleen de andere ouder niet.

Een voorbeeld

De Rotterdamse kinderombudsman noemt een voorbeeld van een Nederlandse vader die een beroep moet doen op de bijstand en een niet-Nederlandse moeder. "Die moeder mag niet werken en krijgt geen uitkering, omdat ze geen verblijfsvergunning heeft."

"Dan krijg je de situatie dat Nederlandse kinderen, op een Nederlandse school, die Nederlandse vriendjes hebben, met hun niet-Nederlandse moeder maar moeten verdwijnen of naar een gezinslocatie moeten."

"Mijn angst is dat in bijvoorbeeld gewelddadige relaties moeders niet bij mishandelende vaders weggaan, omdat ze weten wat de risico's daarvan zijn voor de kinderen", zegt Zwaneveld.