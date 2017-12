'Honden en katten zijn veel gevaarlijker dan ratten'

Duizenden meldingen kwamen er in een paar maanden tijd binnen over ratten in Rotterdam. De Erasmus Universiteit heeft op de campus Woudestein zelfs last van een rattenplaag. Maar is het echt zo erg of is het allemaal sterk overdreven? Zoöloog Erwin Kompanje van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam vindt dat laatste.

Kompanje maakt een vergelijking met huisdieren. Van onze geliefde viervoeters zien we volgens hem de negatieve aspecten een stuk minder.

"We hebben schijnbaar heel veel last van die ratten, maar hebben we dan geen last van die 3,5 miljoen katten in Nederland en de 2 miljoen honden die overal kakken en die ook ziektes veroorzaken?"

Kompanje praat vrijdagavond in debatcentrum Arminius met voor- en tegenstanders van de rat.

"Laat iemand me nou eens uitleggen waarom we hier last hebben van ratten op bijvoorbeeld de Afrikaandermarkt", zegt hij vrijdagochtend licht verontwaardigd op Radio Rijnmond.

"We houden hier markt, laten alles liggen en daar komen ratten op af. Dus we doen het ook een beetje zelf."

Hij maakt verder korte metten met de gedachte dat de rat een grote impact heeft als ziekteverspreider. "De twee ziektes die ratten kunnen overbrengen zijn de ziekte van Weil en het Hantavirus."

Volgens Kompanje krijgen zo'n twintig mensen per jaar last van de eerste aandoening, waarvan de helft de ziekte oploopt in Azie. Een persoon werd ziek door het Hantavirus.

"Dat is het dan! We hebben 150 duizend hondenbeten per jaar, waarvan 50 duizend in ziekenhuizen behandeld moeten worden. Een paar verlopen dodelijk. Daarnaast hebben we ongeveer duizend gevallen van de kattenkrabziekte, van wie twintig mensen hersenvliesontsteking oplopen. Dus plaats het wel in perspectief."