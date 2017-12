Bitcoin rijgt mijlpalen aaneen

De bitcoin dendert de koersmijlpalen steeds sneller voorbij. De koers van de virtuele munt bereikte donderdag voor het eerst de 15.000 dollar.

Eind vorige maand was het bereiken van de mijlpaal van 10.000 dollar nog groot nieuws. Sindsdien ging de opmars van de cryptomunt in een nog hogere versnelling door. In anderhalve week steeg de waarde met 50 procent.

Begin dit jaar kostte de bitcoin nog zo'n 1000 dollar. Omdat er sindsdien meer aandacht voor de munt kwam, stapten er ook meer speculanten in en ging de koers met horten en stoten verder omhoog. Critici noemen de digitale munt echter een bubbel en waarschuwen dat die elk moment kan barsten.