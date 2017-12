Stakingen bij vleeswarenproducenten

Medewerkers van vleeswarenproducenten leggen vrijdag het werk neer. Ze protesteren daarmee tegen de starre houding van werkgevers in de sector bij de onderhandelingen over een nieuwe cao.

De stakingen treffen verschillende locaties van vleeswarenproducent Ter Beke in Gelderland en van Offerman in Aalsmeer. Volgens vakbond FNV zullen honderden werknemers vrijdagmiddag meedoen met een protestmars bij Ter Beke in Wijchen.

Overleg over een nieuwe cao liep onlangs vast. De werknemers willen onder meer in twee stappen in totaal 5,5 procent meer loon. Ook willen ze dat er afspraken gemaakt worden over reiskosten, scholing of tijd voor het schoonmaken en omkleden.

De werkgevers vinden de eisen onrealistisch, onredelijk en ze lopen nationaal en internationaal uit de pas, zeiden zij eerder.

De cao geldt voor circa 3500 werknemers in de sector.