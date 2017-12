Deel dit artikel:











Bruins terug bij Excelsior voor duel met PEC Zwolle Luigi Bruins

Luigi Bruins keert zaterdagavond terug in de selectie van Excelsior voor het thuisduel met PEC Zwolle. De middenvelder kampte de afgelopen weken met liesklachten. Trainer Mitchell van der Gaag kan in de wedstrijd tegen de nummer vier van de eredivisie niet beschikken over Alessandro Damen, Desevio Payne en Lorenzo Burnet.

Excelsior verloor de laatste drie competitiewedstrijden, van respectievelijk FC Utrecht, PSV en NAC Breda. De Kralingers staan nog wel knap tiende, met zeventien punten uit veertien wedstrijden. Excelsior - PEC Zwolle begint zaterdag om 19.45 uur en is uiteraard live te volgen via Radio Rijnmond.nl.