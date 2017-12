Ophokplicht om vogelgriep

Voor pluimvee geldt sinds vrijdag een landelijke ophokplicht. Ook vogels in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam, op kinderboerderijen en vogels van hobbyboeren moeten afgeschermd worden.

Aanleiding is dat bij een eendenbedrijf in Biddinghuizen in Flevoland vermoedelijk een extreem besmettelijke variant van vogelgriep is vastgesteld. Alle dieren daar worden geruimd. De maatregel moet voorkomen dat de besmetting zich kan uitbreiden naar andere delen van Nederland.

Vorig jaar november werd voor het laatst de ophokplicht ingesteld vanwege vogelgriep. Toen ging het om een voorzorgsmaatregel. Het bleef ruim vijf maanden van kracht.

Kinderboerderij 't Hoefblad in Schiedam telt zeventig kippen en twee eenden. Medewerkster Kirsten Taheij is niet blij met de afschermplicht die nu is afgekondigd. "Het is afschermplicht nog geen ophokplicht. De afschermplicht betekent dat we ze in het hok moeten houden, in overdekte voliéres en zorgen dat de kippen geen contact met wilde watervolgels."

De kinderboerderij blijft gewoon open dus bezoekers zijn gewoon welkom;"

"Het enige verschil is dat de kippen dus niet meer gezellig los lopen en gevoerd kunnen worden."

"Het is voor de kippen het vervelendst. Het zijn veel kippen in een klein hok. Dat geeft een rangorde probleem en vooral stress want ze zijn gewend om naar buiten te gaan. We gaan er alles aan doen om het ze zo aangenaam mogelijk te maken."