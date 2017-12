Zomerdienstregeling metro week korter

De RET gooit de zomerdienstregeling van de metro op de schop. Omdat meer mensen de metro pakken, duurt deze vanaf komende zomer zes in plaats van zeven weken.

Vooral de eerste week van de zomerdienstregeling is het erg druk in de metro. Dan zijn middelbare scholen nog open en zijn veel mensen aan het werk.

De zomerdienstregeling van de metro loopt daarom komende zomer van 14 juli tot en met 26 augustus. Voor de bus en de tram verandert er volgens de RET niets.

Elke dag maken 300 duizend mensen gebruik van de metro. Tijdens de vakantieperiode is dat ongeveer de helft, maar de afgelopen jaren is de metro wel steeds populairder geworden. Daarom is een verandering van in elk geval de zomerdienstregeling op zijn plaats.

Raadslid Jan Pieter Blonk van Leefbaar 3B in Lansingerland stelde eerder voor om de zomerdienstregeling helemaal te schrappen. De kortere zomerdienstregeling gaat volgens hem niet ver genoeg.