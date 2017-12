Diamantcentrum Rotterdam

Bij Diamant Centrum Rotterdam bent u verzekerd van een goede prijs, goede service en een eerlijke en transparante taxatie van diamanten en juwelen.U kunt prijs die u ontvangt zelf vastpinnen op de real-time goudkoers;Een goede prijs voor al uw oude diamanten en sieraden



Geen verdere verplichtingen tot aanschaf van nieuwe juwelen

Kom langs bij de Diamant inkoper van Rotterdam voor een gratis taxatie!

U bent welkom langs te komen voor een vrijblijvende taxatie aan ons adres.

Wij zijn specialist in diamant inkoop, dus geven wij u graag een indicatie van de waarde van uw diamanten. Uiteraard bent u niet verplicht uw diamant en sieraden te verkopen. De taxatie van uw diamanten is gratis en vrijblijvend.

Waarom doet Diamant Centrum Rotterdam naast goud inkoop ook aan diamant inkoop?



Sommige mensen vragen zich af waarom wij zo graag veel geld betalen voor juwelen. Uw goud, zilver en diamanten zijn op dit moment veel geld waard.

U krijgt dus een mooie prijs voor uw sieraden en goudinkopers zoals wij betaling meer voor uw oud goud. De diamant inkoop van particulieren zorgt ervoor dat we niet zijn overgeleverd aan de grillen van groothandelaren. Daar zit ons voordeel. Tegelijkertijd ontvangt u een mooi bedrag voor uw verkochte diamanten. Het geld dat u krijgt voor uw diamanten kunt u opzij zetten voor een speciale gelegenheid, of u kunt uzelf gewoon een trakteren. Stelt u zich eens voor!

U kunt bij ons terecht als u uw diamanten wilt verkopen of kopen.

www.diamantcentrumrotterdam.nl

Goudsesingel 46 3011CE Rotterdam

Bel voor een afspraak 010-4782020