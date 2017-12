Dordtse scholieren krijgen programmeerles

Een beetje onwennig kwamen ze vrijdagochtend bij elkaar, enkele tientallen Dordtse studenten. Ze waren in de Duurzaamheidsfabriek als voorbereiding op een programmeerles die ze moeten gaan geven aan basisschoolleerlingen.

De studenten van Inholland en het Da Vinci College doen dat in het kader van het wereldwijde initiatief 'Hour of Code', waarbij miljoenen studenten in één uur kennismaken met informatica en programmeren.

In Dordrecht krijgen leerlingen op 25 basisscholen programmeerles. Landelijk doen ruim 150 scholen mee aan het initiatief.

'Coderen is super tof'

"We hebben hele mooie teams gemaakt van tweedejaars pabo-studenten van InHolland Dordrecht en ICT-studenten van het Da Vinci College. Zo heb je de technische kennis van ICT en de didactische kennis van de pabo samen voor de klas", zegt organisator Wouter Sieuwerts vrijdagochtend op Radio Rijnmond.

Sieuwerts legt in de Duurzaamheidsfabriek uit wat de bedoeling van de dag is. "We gaan de kinderen binnen een uur leren dat coderen eigenlijk super tof is. Na dat uur kun je natuurlijk nog niet zo heel veel, maar ze weten het dan wel en hun eigen docent die voor de klas staat snapt dan hopelijk ook dat ze daar veel meer mee moeten doen."

Iedereen aan de ICT

Wethouder Peter Heijkoop is ook aanwezig bij de aftrap van de 'Hour of Code' in Dordrecht. "Het gaat over de arbeidsmarkt van de toekomst. Programmeren is absoluut essentieel en niet alleen in ICT-beroepen, maar ook bijvoorbeeld het vak van leerkracht gaat straks voor een deel gevormd worden door ICT en programmeren en zelfs zorgberoepen."

"Voor iedereen in de toekomst, dus alle docenten en basisschoolleerlingen van nu is het heel belangrijk dat zij kennis maken met de kracht en waarde van programmeren", besluit Heijkoop.