Feyenoord zonder Nelom, El Ahmadi en Nieuwkoop twijfelachtig Miquel Nelom

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan zondag in de uitwedstrijd bij FC Utrecht niet beschikken over linksback Miquel Nelom. De verdediger ontbrak ook al tegen Napoli afgelopen woensdag, waardoor de 18-jarige Tyrell Malacia debuteerde in de hoofdmacht. Hij lijkt ook zondag te gaan spelen.

Of Van Bronckhorst een beroep kan doen op Karim El Ahmadi en Bart Nieuwkoop, is twijfelachtig. Met name Nieuwkoop, die tegen Napoli uitviel, is een groot vraagteken. El Ahmadi sluit zaterdag weer aan bij de groepstraining. De trainer van Feyenoord mist verder de langer geblesseerden Eric Botteghin, Jan-Arie van der Heijden en Ridgeciano Haps. FC Utrecht - Feyenoord begint zondag om 14.30 uur en is uiteraard live te volgen op Radio Rijnmond. Dennis van Eersel en Sinclair Bischop doen verslag van het duel.