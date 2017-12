Jonge vrijwilligers onderscheiden als 'Reuzen van Rotterdam'

Je bent 15 en je wilt iets doen voor de wijk waarin je woont. Niet iedere jongere is op die leeftijd al zo betrokken, maar wel de inmiddels 21-jarige Carlos Andrade Vezo uit Rotterdam IJsselmonde. Hij is door de stad onderscheiden als Reus van Rotterdam.

De gemeente heeft in totaal vijf jongeren en twee groepen jongeren in het zonnetje gezet die zich inzetten voor de stad. Ze kregen van wethouder Sven de Lange een medaille met daarop het gezicht van Rigardus Rijnhout, die letterlijk zo lang was dat hij bekend stond als de Reus van Rotterdam.

Carlos Andrade Vezo werd op zijn 15e actief in zijn buurt. "Tot die tijd hing ik tot 23:00 uur op straat rond, maar dat had ik op een bepaald moment wel gezien", zegt Vezo. "Ik wilde iets van mijn leven maken en meldde me aan als vrijwilliger bij de plaatselijke speeltuin."

Jeugdcoach

Maar Carlos wilde meer. Hij wilde koken. Via een jeugdcoach bij PIT 010 ging hij op bezoek bij een wijkrestaurant in Lombardijen. "Dat vond ik geweldig. Ik weet nog precies wat ze hadden gemaakt: rijst met kippenbout en salade. Toen ik met de chef daar mocht meelopen dacht ik: dit wil ik ook in mijn eigen wijk."

Na de kunst af te hebben gekeken van Marokkaanse vrouwen die bij hem in het buurthuis De Singel kookten, zette hij samen met een buurtgenoot zelf een wijkrestaurant op.

Het restaurant serveert eens in de vijf weken voor mensen in de wijk een 3-gangen menu. Het doel is dat bewoners met elkaar in contact komen en moet dus ook de eenzaamheid bestrijden. "De mensen gaan bij elkaar aan tafel zitten en komen dan met elkaar in gesprek."

Het eten is ook een leerproject voor kinderen van de internationale schakelklassen van het Olympiacollege. Zij leren de maaltijden te bereiden.

Carlos Andrade Vezo kreeg donderdag een medaille en een oorkonde voor zijn vrijwiligerswerk, samen met vier anderen en twee groepen Rotterdamse jongeren.

Onder de onderscheiden vrijwilligers is een jongere die elke week een Rotterdamse vrouw van 81 bezoekt en een vrijwilliger bij de stichting Stop hersentumoren, die ook helpt bij het geven van dansles aan kinderen. Ook zijn de Jongerenraad Overschie en de Kindergebiedscommissie Centrum in het zonnetje gezet.

Jongeren tot 27 jaar

De onderscheiding is er gekomen dankzij de raadsleden Sethkin Sies en Sven de Lange, die nu als wethouder de onderscheiding uitreikte. Kinderen en jongeren tot 27 jaar oud kunnen worden voorgedragen als ze zich belangenloos inzetten voor de stad of als ze een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd.

"Dit soort onderscheidingen bestond alleen voor volwassen Rotterdammers. En dat terwijl er ook zoveel jongeren zijn die hart hebben voor de stad", aldus de wethouder de Lange.