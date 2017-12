Deel dit artikel:











Voortvluchtige verdachte Bulgarenfraude opgepakt Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

De politie heeft donderdag in Rotterdam een 38-jarige voortvluchtige Bulgaar aangehouden. De man was twee jaar geleden veroordeeld tot anderhalf jaar cel in de zogenoemde Bulgarenfraude.

Hij moet van deze straf nog ruim een jaar uitzitten. De verdachte kwam destijds niet opdagen in de rechtbank. Hij werd samen met vijf anderen verdacht van fraude met huur- en zorgtoeslagen. De Bulgaar werd veroordeeld voor valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen. De fraudebende vroeg honderden valse toeslagen aan voor Bulgaren die daar geen recht op hadden. Er was een bedrag van 10 miljoen euro mee gemoeid. De veroordeelden sleepten het geld binnen door fraude op naam van Bulgaren. Die waren in dat land geronseld en met busjes naar Nederland gebracht. Vervolgens werden ze ingeschreven op een adres in Nederland en werden een burgerservicenummer en bankrekeningnummer aangevraagd. De mannen die destijds werden veroordeeld hadden de bankpassen in handen. Op deze manier konden ze het geld van de toeslagen incasseren. De geronselde Bulgaren kregen 500 euro in hun handen en gingen daarna weer terug naar Bulgarije.