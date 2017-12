Deel dit artikel:











Amrabat: 'Het was mooi, maar zondag nieuwe uitdaging' Sofyan Amrabat

Feyenoord boekte afgelopen woensdag dan toch nog een zege in de Champions League, thuis tegen Napoli (2-1). De focus kan weer op de competitie, want het Europese avontuur zit erop. "Het was heel mooi, maar dat is nu weer klaar," doelt Sofyan Amrabat op het duel met de Italianen. "Zondag weer een nieuwe uitdaging."

En een hele speciale voor Amrabat, tegen zijn oude club FC Utrecht. "Mooi, ik heb daar tien jaar gespeeld, ben als kleine jongen binnengekomen, ben volwassen weggegaan. FC Utrecht gaat ons zondag onder druk zetten, daar moeten wij onderuit spelen. Compact bij elkaar spelen. Ze hebben veel goede voetballers." Feyenoord heeft de stijgende lijn te pakken. "Bij Manchester City (1-0 verlies, red.) was het al goed, na die wedstrijd hebben wij gewonnen van FC Groningen, Vitesse en dus Napoli. Die lijn moeten wij doortrekken."