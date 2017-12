Deel dit artikel:











Pastoor heeft Spierings terug, ook Dougall fit Alex Pastoor

Sparta-trainer Alex Pastoor kan zondag in de thuiswedstrijd tegen Vitesse weer een beroep doen op Stijn Spierings. Hij ontbrak in de laatste weken vanwege liesklachten. Ook Kenneth Dougall is inzetbaar. Hij viel tegen PSV afgelopen weekend uit met een enkelblessure. De Australiër is weer helemaal fit.

Sparta verloor de laatste twee duels, tegen FC Utrecht en PSV. Toch hield Pastoor geen slecht gevoel over aan de afgelopen weken. "Wat wij altijd doen, als wij analyseren, dan beperken wij de uitslag tot het bespreken hoe de goals tot stand komen, verder probeer je je spel steeds verder te ontwikkelen. Ik vind dat wij dat goed, tegen FC Utrecht en PSV. We kunnen een hoger niveau halen, omdat de tegenstanders van een groter kaliber is. Ik verwacht dat wij die ontwikkeling kunnen doortrekken tegen Vitesse." In het gesprek is Pastoor ook lovend over Deroy Duarte, die volgens de trainer de top-3 aan kan.