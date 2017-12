Gio blij met steun via fakkels, clubleiding niet

In de slotfase van de Champions League-wedstrijd tegen Napoli bleek dat tientallen supporters van Feyenoord vuurwerk naar binnen hadden gesmokkeld. Trainer Van Bronckhorst sprak vrijdag positief over de actie, de clubleiding is er minder blij mee.

"Het heeft een klein beetje geholpen om de 2-1 te maken tegen Napoli," zegt de trainer van Feyenoord op de vrijdagse persconferentie. "Die laatste fase in de wedstrijd was bijzonder. Als het publiek achter het elftal gaat staan, dan geeft dat iets extra’s. Dan zet je als speler net een stapje extra."

Gio weet dat de club beboet gaat worden door de actie, maar is er toch niet al te rouwig om. "Er zijn heel veel regels in de maatschappij. Als die niet worden nageleefd, dan volgt er een sanctie of een boete. De club ondervindt daar hinder van, maar ik kijk er als trainer naar. Ik denk dat het een klein beetje heeft geholpen dat we 2-1 maakten en dus meer geld binnenhaalden. Onder aan de streep is het denk ik wel positief."

Clubleiding niet blij met de supportersactie



Raymond Salomon, manager media & communicatie bij Feyenoord, reageerde nog tijdens de persconferentie op de uitspraken van Van Bronckhorst. "Pas op, we krijgen een enorme douw van de UEFA. En het gaat niet alleen om boetes. Er komt een dag dat we daar geen supporters meer hebben zitten. Dan denken we er weer anders over. Het is niet zo dat je gewoon elke keer de boete aftikt. Reglementen voorzien erin dat er uiteindelijk vakken kunnen worden leeg gelaten. En er zijn ook heel veel wedstrijden die wij helaas niet gewonnen hebben, ondanks fakkels.’

Als reactie op de uitspraken van zijn woordvoerder vatte Giovanni van Bronckhorst het gezamenlijke standpunt van de club nog samen: "Niet meer doen dus."