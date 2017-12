HET OPKAMERTJE 3 december 2017

It was fifty years ago today ...

EERSTE UUR

1. With a litlle help from my friends & Haven’t we met - Kenny Rankin

BEATLES SGT PEPPER COLLEGE

Lezing van muziekdocent Jan van Ramshorst over het Beatles-album Sgt. Pepper, van 14 juli 2017 in Het Klooster in het Oude Noorden. Met daarin:

2. Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band - The Beatles

3. With a little help from my friends - The Beatles

4. Fixing a hole - The Beatles

5. She’s leaving home - The Beatles

6. Being for the benefit of mr. Kite - The Beatles

7. Good morning - Thea Beatles

8. With a little help from my friends - Bemibek

TWEEDE UUR

Vervolg lezing van muziekdocent Jan van Ramshorst over het Beatles-album Sgt. Pepper, van 14 juli 2017 in Het Klooster in het Oude Noorden. Met daarin:

1. When I’m sixty-four - The Beatles

2. A day in the life - The Beatles

3. She’s leaving home - The Beatles

4. Dear friend - Paul McCartney

5. Alle liedjes op de radio – Fay Lovsky

6. De zak van Sinterklaas - Bertolf & Metropole Orkest