Deel dit artikel:











Mossou in FCR: 'Inschuivende Tapia is een revelatie' Sjoerd Mossou

Renato Tapia was woensdag een van de beste spelers op het veld tijdens Feyenoord-Napoli. De Peruviaan ontvangt de laatste weken sowieso veel complimenten. Ook van AD-columnist Sjoerd Mossou in FC Rijnmond. "Als inschuivende verdediger is Tapia een extra wapen. Op die positie is hij een revelatie."

Tapia krijgt zijn kans, omdat Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden geblesseerd zijn. "Maar Van der Heijden is toch niet onomstreden? En ook op het middenveld kan Tapia uit de voeten. Hij brengt de creativiteit met zich mee, waar het bij Vilhena en El Ahmadi aan ontbreekt. Tapia heeft met Peru ook in Bombonera gespeeld. Dan overleef je de eredivisie ook wel." Samen met Ruud van Os en Dennis van Eersel sprak presentator Etienne Verhoeff ook over het vuurwerk van woensdag in de Kuip (Mossou: "Fakkels zijn geweldig") en werd er volop gediscussieerd en gespeculeerd over de terugkeer van Robin van Persie bij Feyenoord.