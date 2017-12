Deel dit artikel:











Vijf toptips voor een geweldig cultureel weekeinde De weekendtips van Anton Slotboom

Van klassiek jong toptalent tot een band die in de jaren negentig al populair was in Amerika. Iedere week tipt cultuurjournalist Anton Slotboom de culturele hoogtepunten van het weekeinde.

Wat gebeurt er allemaal in de regio? En wat is de moeite van het bezoeken absoluut waard? Je ziet het wekelijks in dit filmpje.