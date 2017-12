Honderden miljoenen euro's extra voor weg en spoor

Minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) trekt honderden miljoenen euro's extra uit voor wegen en het spoor. Dat werd vrijdagavond bekend.

Met dat geld wordt in onze regio onder meer de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem aangepakt. Op de N59 bij Goeree-Overflakkee wordt de verkeersveiligheid verbeterd. Op de routes die vrachtwagens afleggen van de Rotterdamse haven naar het achterland wordt bovendien gekeken of er extra beveiligde parkeerplaatsen nodig zijn.

Tussen Delft en Rotterdam wordt het spoor aangepast. Het rijk wil dat ook in de toekomst intercity's kunnen blijven stoppen op station Schiedam CS. Het spoor in dit deel van de regio is zeer druk bezet.