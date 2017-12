Deel dit artikel:











Gewonde bij schietpartij in Schiedam

Bij een schietpartij op de Parkweg in Schiedam is vrijdagavond een man (22) uit Nieuwegein gewond geraakt. Het slachtoffer was aanspreekbaar toen de hulpdiensten arriveerden en werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht en stelde ter plaatse direct een sporenonderzoek in. Getuigen worden gevraagd contact op te nemen. Het is de tweede schietpartij in Schiedam in korte tijd. Vorige week vond er, niet ver van de plek waar nu werd geschoten, ook al een schietincident plaats.