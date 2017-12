Deel dit artikel:











Makelaar vindt kogels in leegstaand Rotterdams huis

Een makelaar heeft vrijdag in een leegstaand huis in Rotterdam kogels gevonden. Na de vondst alarmeerde de makelaar de politie. Die kwam ter plaatse om de kogels, zogenaamde volmantelpatronen, in beslag te nemen

De patronen zijn inmiddels vernietigd.