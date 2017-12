Deel dit artikel:











Jeroen van der Lee is de Rotterdamse politicus van het jaar De Rotterdamse politicus van het jaar: Jeroen van der Lee (rechts)

Jeroen van der Lee (Partij voor de Dieren) is de Rotterdamse Politicus van het Jaar. Dat werd vrijdagavond bekendgemaakt tijdens de Rotterdamse Debatnacht in Arminius. In de jury zitten vertegenwoordigers van de Rotterdamse politieke pers.

Jurylid John Bijl verklaart de keuze: "Jeroen schuwt emotie niet, maar hij weet ook z'n ratio te bewaren. Hij maakt veelal z'n punten met ogen vol vuur en een verontwaardiging die je eigenlijk alleen bij boze burgers verwacht, maar ondertussen ligt er wel een onwrikbaar betoog waarvan je aan alles kunt zien dat hij het in z'n vezels toe beleeft." Van Der Lee nam de prijs blij in ontvangst. "Mensen word raadslid. Doe het gewoon!" zei hij na de bekendmaking. Leo Bruijn (PvdA) en Tanya Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam) waren ook genomineerd voor de titel. Vorig jaar won raadslid Sven de Langen (CDA) de prijs.