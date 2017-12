Proef mobiel inchecken niet goed genoeg

Het mobiel in- en uitchecken wordt voorlopig niet ingevoerd. Volgens de directeur van het bedrijf achter de ov-chipkaart is de techniek nog niet goed genoeg.

In het voorjaar begon een proef met mobiel inchecken voor Vodafone en KPN-klanten, maar die ging voor die laatste groep meteen mis wegens technische problemen. Ook het aantal deelnemers aan de proef was niet zo hoog als werd gehoopt, zegt directeur Arco Groothedde zaterdag in Trouw.

Er waren meerdere beperkingen, zo konden alleen Android telefoons meedoen en kon er alleen zonder korting gereisd worden.

De proef kostte 1,2 miljoen euro, maar Groothedde is optimistisch. Volgens hem zijn er lessen geleerd en kunnen deze gebruikt worden bij een nieuwe proef in 2018 voor het in- en uitchecken met de bankpas.