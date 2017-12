'Geen sneeuw, wel guur tijdens Bruggenloop'

De sneeuw die voor zondag wordt verwacht, zal in regen zijn overgegaan wanneer in Rotterdam de Bruggenloop begint. Dat verwachten de RTV Rijnmond-weermannen Ed Aldus en Jules Geirnaerdt.

Aan het begin van de zondag gaat het sneeuwen en is het 0 tot +2 graden. In de middag gaat de sneeuw over in regenbuien en lijkt het met temperaturen van 5 tot 7 graden een stuk zachter te worden, maar doordat het in de middag flink gaat waaien blijft de gevoelstemperatuur rond het vriespunt. "Het wordt dus een gure loop", zegt Ed Aldus.

In 2009 en 2010 werd de Bruggenloop afgelast in verband met extreem winterweer, maar die situatie verwacht Ed Aldus dit weekend niet, zei hij eerder: "Het had toen al de hele week gesneeuwd en het was glad door de vorst. Deze zondag komt de temperatuur niet onder het vriespunt."

De Bruggenloop start zondagmiddag om drie uur op de Piet Smitkade bij De Kuip. De lopers gaan over de Koninginnebrug, de Willemsbrug en de Van Brienenoordbrug. Het parcours is 15 kilometer lang.

App

De organisatie van de Bruggenloop raadt mensen aan zich warm te kleden na de wedstrijd. Ook is er een app beschikbaar voor updates en advies

RTV Rijnmond nieuwslezer, Gerben Solleveld, doet zondag ook mee en heeft een paar mooie tips voor deelnemers. Bekijk de video hieronder: