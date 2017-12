Doorstart voor Rotterdamse abortuskliniek CASA

De Rotterdamse vestiging van abortuskliniek CASA krijgt een doorstart. De nieuwe eigenaar Gynaikon Klinieken heeft ook een abortuskliniek in Roermond.

De abortuskliniek aan de Strevelsweg in Rotterdam-Zuid gaat volgende week weer open, maakte curator Marc Udink bekend. Sinds de sluiting moesten vrouwen uitwijken naar andere klinieken en ziekenhuizen.

Voor de vestigingen van CASA in Amsterdam en Maastricht wordt nog naar een oplossing gezocht. Vier andere vestigingen blijven definitief dicht.

De CASA-klinieken voeren ongeveer de helft van alle abortussen uit in Nederland.

Faillisement

Begin november werd bekend dat CASA failliet was. De keten was in problemen gekomen door grootscheepse fraude door de leiding. Bij de klinieken zou voor 9 miljoen euro zijn gefraudeerd.