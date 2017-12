Aboutaleb legt krans bij mariniersmonument

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam heeft zaterdagmorgen een krans gelegd bij het mariniersmonument op het Oostplein. Dat deed hij samen met brigadegeneraal der mariniers Jeff Mac Mootry.

De kranslegging is elk jaar op of rond de dag waarop het korps werd opgericht. Dat is zondag 10 december precies 352 jaar geleden.

Bij het monument 'De Marinier' worden jaarlijks de mariniers herdacht die bij verschillende militaire operaties zijn omgekomen, bijvoorbeeld in Afghanistan, Cambodja, Korea en voormalig Nederlands-Indië.

Oprichting

In 1665 werd het korps opgericht op initiatief van de Dordtse raadspensionaris Johan de Witt en admiraal Michiel de Ruyter. De eerste commandant was Willem Joseph van Ghendt, naar wie de Van Ghendtkazerne in Rotterdam is genoemd.

De mariniers speelden tijdens de Duitse inval in de meidagen van 1940 een belangrijke rol bij de verdediging van de Maasbruggen in Rotterdam.