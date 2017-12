Deel dit artikel:











Koolmonoxide in Schiedamse woning Brandweer Rotterdam Rijnmond (Foto: Tom van Vark)

In een woning aan de Burgemeester van Haarenlaan in Schiedam is vrijdagavond koolmonoxide vrijgekomen. Vier personen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De oorzaak was een oude geiser in de keuken, waarvoor geen afvoer aanwezig is. "Zolang er een raampje openstaat, hoeft dat niet gevaarlijk te zijn", laat een woordvoerder van de brandweer weten. "Maar als het koud wordt in de winter en mensen doen ramen dicht, dan kunnen dit soort dingen gebeuren." Toen de brandweer de geiser aanstak, kwam er opnieuw veel koolmonoxide vrij. De bewoners hebben daarom een stookverbod opgelegd gekregen, een zeer streng advies om aan te geven dat er een gevaarlijke situatie is. "We hebben de bewoners geadviseerd om zo snel mogelijk een loodgieter te laten komen, anders gebeurt dit binnen een week weer." De drie bewoners en een bovenbuurman zijn naar het ziekenhuis gebracht, omdat ze zich niet lekker voelden. Hoe het met ze gaat, is niet bekend. Koolmonoxide

Koolmonoxide staat bekend als een sluipmoordenaar. Het giftige gas is geurloos en kleurloos, je kunt het dus niet zien, ruiken of proeven. Symptomen van koolmonoxidevergiftiging zijn lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid. Bij het inademen van een hoge concentratie kan een persoon ook bewusteloos en zelfs in coma raken. Jaarlijks overlijden zo'n tien mensen aan koolmonoxidevergiftiging.