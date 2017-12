Goedkoper alternatief voor 3D-echo's

Wetenschappers van het Erasmus Medisch Centrum hebben een plastic dopje uitgevonden waarmee 3D-echo's goedkoper kunnen worden gemaakt. De uitvinding is voor artsen in arme landen een positieve ontwikkeling.

3D-echo's worden gemaakt om aderverkalking in bloedvaten te onderzoeken, tumoren te bestuderen of de ontwikkeling van een baby in de baarmoeder te volgen.

De normale apparatuur is zeer kostbaar vanwege de duizenden sensoren die de echosignalen opvangen en omzetten in beeld. Met het plastic dopje kunnen beelden van dezelfde kwaliteit gemaakt worden met behulp van een enkele sensor.

Het dopje bevat duizenden gaatjes in een bepaald patroon, die ervoor zorgen dat geluidsgolven alle kanten opgaan. Een computer kan dan berekenen waar de echo's vandaan komen. Op die manier ontstaat een 3D-plaatje.

Het dopje, dat in samenwerking met de Technische Universiteit in Delft is ontwikkeld, moet nog wel verbeterd en aangepast worden. Maar de onderzoekers zijn optimistisch over de mogelijkheden die de kleinere en draagbare echo-apparatuur biedt voor artsen in ontwikkelingslanden.

De resultaten van het onderzoek zijn vrijdag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science Advances.

In onderstaande video wordt de werking van het apparaat uitgelegd: