Vlaardingse straat blank door kapotte waterleiding Foto: Buurt WhatsApp Vlaardingen Foto: Buurt WhatsApp Vlaardingen Foto: Buurt WhatsApp Vlaardingen

Tijdens werkzaamheden in de wijk Holy in Vlaardingen is zaterdag een waterleiding gesprongen. Waterbedrijf Evides is bezig de leiding aan de Robert Schumanring te repareren.

De waterleiding werd geraakt tijdens het plaatsen van een laadpaal. Op foto's van buurtbewoners is te zien dat er behoorlijk veel water door de straat stroomt. De brandweer heeft eigenaren gevraagd hun auto te verplaatsen om de reparatie makkelijker te maken.