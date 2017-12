Excelsior thuis onderuit tegen PEC Zwolle

Excelsior heeft in eigen huis een nederlaag geleden tegen PEC Zwolle. De ploeg van Mitchell van der Gaag ging met 1-2 onderuit tegen de subtopper. In de slotminuut raakte Mike van Duinen nog de paal.

De Kralingers begonnen aan de wedstrijd met aan andere doelman. De IJslander Ögmundur Kristinsson verloor zijn basisplaats aan de ervaren Theo Zwarhoed. Khalid Karami kon niet spelen door een vrijdag opgelopen blessure.



In de eerste helft gaven beide ploegen niet veel weg. Na ruim een half uur kreeg Youness Mokhtar namens de bezoekers de grootste kans. Zijn inzet werd knap gekeerd door Zwarthoed.



De tweede helft begon spectaculair omdat Excelsior binnen een minuut later een penalty kreeg. Deze werd benut door Mike van Duinen. Nog geen minuut was het weer gelijk door een intikker van Mustafa Saymak. Na ruim een uur viel de winnende treffer omdat Younes Namli een vrije trap in de kruising schoot.



In de absolute slotfase raakte Van Duinen nog de paal toen hij al vallend de bal nog knap wist te raken. Op dat moment stond Excelsior nog maar met tien man op het veld omdat aanvaller Stanley Elbers zijn tweede gele kaart had gekregen.

Scoreverloop

47' 1-0 Mike van Duinen (penalty)48' 1-1 Mustafa Saymak64' 1-2 Younes Namli

82' Rode kaart Stanley Elbers (Excelsior, twee keer geel)

Opstelling Excelsior

Zwarthoed; Fortes, Mattheij, De Wijs, Massop; Faik (85' Hadouir), Messaoud (69' Bruins), Koolwijk; Elbers, El Azzouzi (69' Caenepeel), Van Duinen.