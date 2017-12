LIVE: Excelsior-PEC Zwolle 0-0

Wie geen seconde wil missen van Excelsior-PEC Zwolle luistert vanavond naar Radio Rijnmond. Tussen 19.00 uur en 22.00 uur is het liveverslag te volgen via 93.4FM.

Excelsior heeft wat recht te zetten na de zeperd van vorige week tegen NAC (3-1 nederlaag in Breda). PEC Zwolle-thuis is dan een mooie gelegenheid, al moet worden gezegd dat de tegenstander uit Overijssel aan een goed seizoen bezig is. Trainer John van 't Schip en zijn selectie zijn terug te vinden op een prachtige vierde plaats in de Eredivisie. Excelsior is de nummer tien.

Excelsior-PEC Zwolle begint om 19.45 uur in het Van Donge&De Roo-stadion. Dennis Kranenburg is de verslaggever ter plaatse, Walter Tempelman presenteert de uitzending.

Opstelling Excelsior

Zwarthoed; Fortes, Mattheij, De Wijs, Massop; Faik, Messaoud, Koolwijk; Elbers, El Azzouzi, Van Duinen.