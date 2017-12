Meer samenwerking tussen oorlogsmusea Hoek van Holland

De Markostand in Hoek van Holland

Het Atlantikwall-Museum en het Nederlands Militair Kustverdediging Museum in Hoek van Holland worden meer op elkaar afgestemd. Dat begint met het gelijkstellen van de openingstijden van de musea.

Verder wordt op korte termijn een combikaart gepresenteerd, waarmee het mogelijk is beide musea met korting op één dag te bezoeken.

Het Atlantikwall zit in de bunker bij de pier. Het Militair Kustverdedigingsmuseum zit in het Fort aan den Hoek van Holland. Daar verbleven aan het begin van de Tweede Wereldoorlog in mei 1940 de ministers van het toenmalige Nederlandse kabinet en werd de laatste vergadering op Nederlandse bodem gehouden voordat ze naar Engeland vluchtten.